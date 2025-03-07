تعرف على تفاصيل مبادرة "مطبخ المصرية" خلال شهر رمضان المبارك بالبحيرة

البحيره - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة انطلاق مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون محافظة البحيرة ووزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة والغرفة التجارية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتعزيز التكافل المجتمعى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المعظم، وضمن مبادرة قطار الخير والعديد من المبادرات التنموية التى تسهم فى تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويستهدف المشروع إلى تدريب السيدات على الطهى الاحترافى وطبخ كميات كبيرة من الوجبات اليومية، حيث يتم تدريب 10 سيدات يوميًا لطهو 230 وجبة ساخنة تقدم كافطار للصائمين، ويتم تغيير المتدربات يوميًا لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من السيدات، ليصل العدد الإجمالى إلى 300 سيدة خلال شهر رمضان، بإجمالى عدد 7000 وجبة موزعة على جميع مراكز المحافظة.

كما يتم تدريب السيدات المشاركات فى المشروع على يد أحد الطهاة المحترفين بالمحافظة، حيث يشمل التدريب أسس التخطيط الغذائى وإعداد الولائم الكبرى وحساب الكميات الاقتصادية للمكونات لضمان أقصى استفادة بالإضافة لمعايير جودة وسلامة الغذاء للحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والصحة والإدارة الفعالة للمطبخ وتنظيم القوى العاملة داخله.

من جانبها أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات لدعم هذا المشروع التنموى، حيث ساهمت الغرفة التجارية بتوفير المكان لتنفيذ المبادرة، فيما تكفل المجلس القومى للمرأة بتوفير جميع الخامات اللازمة لإعداد الوجبات، مما يعكس تكاتف الجهود لخدمة المجتمع.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المشروع لا يقتصر فقط على توفير وجبات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا، بل يمثل نموذج اقتصادى واجتماعى يساهم فى خلق فرص عمل حقيقية للسيدات، بما يمثل لهم قيمة مضافة وينعكس إيجابيا على تحسين المستوى المعيشى للأسر المستفيدة.