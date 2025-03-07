أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ،إنه تم تسليم 10 أفدنة بمركز القوصية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإنشاء صوامع لتخزين الغلال ضمن خطة الدولة لتوفير سعات تخزينية إضافية للغلال، بما يعزز من قدراتها التخزينية، لتوفير مخزون استراتيجي آمن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق إستقرار الأسواق فضلاً عن تعظيم الإستفادة منها من خلال حفظها بصورة متقدمة وتقليل الفاقد في الإنتاج في ظل التوسع الملحوظ في إنتاجية محصول القمح والمساحة المنزرعة وذلك في إطار خطة الحكومة للتنمية الشاملة وتوفير السلع الإستراتيجية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد قامت بتسليم قطعة أرض مخصصة بالقرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2025 لإنشاء صوامع للغلال بالقوصية على مساحة 10 أفدنه بما يعادل 42039 متر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لاستخدامها لإنشاء صوامع للغلال وقد عاينت اللجنة قطعة الأرض على الطبيعة وتم استلامها تحت إشراف رباح حمدي نائب رئيس المركز، وأحمد حسين ابراهيم مدير صوامع عرب العوامر بأسيوط، ومدحت سيد عبدالرازق مدير صوامع المنيا الجديدة ،ووليد محمد محمد مدير صومعة الشيخ فضل بالمنيا ومرعي عزت عبدالمعز مدير أملاك الدولة بالوحدة.

يذكر أن محافظة أسيوط تعد مركزاً لوجستيا هاماً لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز يتوسط محافظات صعيد مصر.

