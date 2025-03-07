بيع محال تجارية ووحدات إدارية بالسوق التجارية لسكن موظفى العاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن بيع 3 محال تجارية ووحدات إدارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية الكبيرة بالمرحلة الأولى لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "زهرة العاصمة" بالامتداد الشرقي بالمدينة.

من جانبها قالت المهندسة أسماء عمران، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم الإعداد لهذا المزاد سعيا من جهاز المدينة إلى زيادة الخدمات لسكان مدينة بدر بصفة عامة، وسكان منطقة زهراء العاصمة وبستان العاصمة خاصة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت المرافق والطرق الرئيسية والفرعية بالمشروع السكني "زهرة العاصمة"، المرحلة الثالثة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع من مرافق وتنفيذ للوحدات والطرق وتنسيق الموقع العام، ومتابعة سير العمل بالمشروع، حيث استهدفت الجولة الوقوف على نسب التنفيذ ومراجعة المعايير الفنية التي يتم اتباعها في التنفيذ لسرعة تسليم الوحدات.

وقام رئيس الجهاز بالمرور على أعمال تطوير الطرق بشارع السنترال، مشيراً إلى أن تطوير شبكة الطرق يأتي ضمن خطة شاملة لتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة.



وشدد رئيس الجهاز على تنفيذ الأعمال بالمشروع بكفاءة وجودة عالية مع بذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات.