السديس يعلن نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لأول صلاة جمعة من شهر رمضان.. صور

إيمان حنا

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لأول صلاة جمعة من شهر رمضان، وذلك وفق الخطط المرسومة من جميع الوكالات التي استعدت بشكل كامل ؛ لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة وإثراء تجربتهم الإيمانية، مؤكدا أن نجاح الخطة تم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظومة الدينية وشركاء النجاح.

وامتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام وسطوحه، والمسجد النبوي، وساحاتهما بالمصلين والزوار، منذ صباح اليوم، حيث شهد الحرمين تدفقا كثيفًا من المعتمرين، و أدى المعتمرون والقاصدون، أول صلاة جمعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط أجواءٍ تعبدية روحانية، وسط منظومة من الخدمات الإثرائية المتكاملة وفرتها المنظومة الدينية للرئاسة ووكالاتها المتخصصة في الحرمين الشريفين.

ومن جانبه، قال الشيخ عبد الله الجهني خطيب المسجد الحرام ، فى خطبة أول جمعة من شهر رمضان ، احمدوا الله على نعمة بلوغ الشهر، واشكروه بالجد والاجتهاد ؛ فهذه أزمنة الفضائل فأين المغتنمون؟ وهذه مواسم التجارات الرابحة فأين الطالبون؟

واستكمل: السعيد من تدبر أمره، وأخذ حذره ، وانتهز الفرصة قبل فواتها، واغتنم فضل ربه ذي الجود والكرم والإحسان؛ فأكثروا من قراءة القرآن والتصدق على الفقراء والأيتام، وصونوا جوارحكم فيه عن المعاصي والذنوب والآثام.

اغتنموا مدة هذه الحياة قبل فواتها، وسارعوا إلى الطاعات فإنكم في أشرف أوقاتها، والإنسان في هذه الحياة الدنيا لن يُعمر ولن يبقى، فهو موجود من العدم، وصائر إلى العدم، وإن الساعات التي تمر به كأنها لحظات إلى أن يصل إلى آخر نهايته.



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