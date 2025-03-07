الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم الحوار الشامل في العراق

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أكد نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحاق، التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل مع العراق وتعزيز الحوار الشامل بين مختلف مكوناته.

وقال إسحاق - خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم التسامح، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق، مهد الحضارات، يتميز بتنوع فريد يمثل ركيزة أساسية لمستقبل واعد، لافتًا إلى أن التسامح والتعايش يتطلبان من الجميع، قادة ومؤسسات ومجتمعات، تكريس بيئة قائمة على الاحترام المتبادل.

وأضاف أن العراق واجه تحديات كبيرة، لكنه أثبت قدرته على تجاوزها واختيار طريق المصالحة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لبناء مجتمع يسوده الاحترام ويقدر التنوع.

وأكد إسحاق أن الأمم المتحدة تدعم السياسات التي ترسخ قيم المساواة والعدالة للجميع، وتؤمن بأن التسامح والمساواة هما محركان أساسيان للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تقدم العراق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط بقدرته على ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأفراد.