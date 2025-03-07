إعادة فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية

العريش - محمد حسين

أُعيد اليوم الجمعة فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية التي شهدتها محافظة شمال سيناء خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق بالمحافظة، شملت العريش والشيخ زويد ورفح وأجزاء من وسط سيناء، دون تأثير على الحركة المرورية أو المرافق العامة.

وأكدت إدارةً الميناء جاهزيتها لاستقبال السفن واستئناف الأنشطة الملاحية والتجارية، مع استمرار متابعة تطورات الطقس لضمان سلامة الملاحة البحرية.

الأمطار شملت مدن العريش والشيخ زويد ورفح وأجزاء من وسط سيناء، دون تسجيل أي تأثيرات سلبية على الحركة المرورية أو المرافق العامة حتى الآن.

وتواصل الأجهزة التنفيذية رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي تطورات في الأحوال الجوية، فيما دعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة.

وتواصل مجالس المدن في شمال سيناء رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة، حيث أكدت الجهات التنفيذية بالمحافظة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الطقس والاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.

وفي هذا السياق، وجه اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بضرورة التأكد من كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع المناطق، مع التركيز على المناطق المنخفضة التي قد تتعرض لتجمعات مائية، مشددًا على ضرورة الاستعداد المسبق لمواجهة أي مستجدات مناخية قد تطرأ.

وأكدت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أن كافة الجهات المعنية مستمرة في تنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتطهير بالوعات التصريف وضمان عدم وجود أي انسدادات قد تؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع وتعطيل حركة المرور.

كما دعت محافظة شمال سيناء المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، والالتزام بتعليمات السلامة، من خلال تجنب السير في الأماكن المنخفضة أثناء هطول الأمطار، وارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة البرد القارس، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو مصادر الكهرباء، حفاظًا على سلامتهم.