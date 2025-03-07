إصابة شاب تعرض لاعتداء على يد أقاربه فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شاب بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض على يد عدد من أقاربه في العمرانية، بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بتعرض شخص لاعتداء بمنطقة العمرانية، وذكر المجني عليه البالغ من العمر 19 سنة، أن أفراد من أقاربه اعتدوا عليه بالضرب، وأصابوه بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بجروح برأسه ورقبته وأنحاء جسده، استلزمت خياطة 200 غرزة جراحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

