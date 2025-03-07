أوقاف الأقصر تنظم سلسلة من الملتقيات الفكرية الرمضانية في مساجد أبو الحجاج والطود

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ على صديق أمير مدير المديرية، فعاليات الملتقى الفكري الرمضاني بمسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوعية الدينية في المجتمع، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبتوجيهات الشيخ صلاح نور عبدالعال علي وكيل مديرية أوقاف الأقصر.

ومن جانبه صرح الشيخ على صديق أمير وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه أقيمت فعاليات الملتقي الفكري الرمضاني بمسجد (سيدي أبي الحجاج) بإدارة أوقاف بندر الأقصر بمديرية أوقاف الأقصر، حيث حاضر فيه كل من فضيلة الشيخ محمد عبدالرؤوف معتوق (إمام وخطيب)، وفضيلة الشيخ مبارك علي محمد علي (إمام وخطيب مسجد سيدي أبي الحجاج)، وذلك تحت عنوان: "حفظ التراث الإنساني في ضوء أحكام الشريعة"، وأقيمت فعاليات الملتقي الفكري الرمضاني بمسجد (أم غرباب) بإدارة أوقاف الطود بمديرية أوقاف الأقصر، والتي حاضر فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الشافي على أبوالوفا (واعظ بالأزهر الشريف )، وذلك تحت عنوان" جبر الخاطر وأثره فى الدنيا والأخرة".

كما أقيمت فعاليات الملتقى الفكري الرمضاني بمسجد (سيدي أبي الحجاج) بإدارة أوقاف البندر بمديرية أوقاف الأقصر، بحضور الدكتور حسين عبدالمطلب العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بأسوان وقنا، والشيخ مبارك علي إمام وخطيب مسجد سيدي أبي الحجاج تحت عنوان:- "أخلاق الصائمين وسلوكهم"، وذلك برعاية الشيخ الطيب محمد حسان محمد مدير عام الدعوة والدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الأقصر.

وكانت قد شهدت مديرية أوقاف الأقصر قبل قدوم شهر رمضان المبارك، العمل على فرش 15 مسجد بالمحافظة شملت ما يلي:- (فرش مسجد التيسير بإسنا - فرش مسجد أبوبكر الصديق نجع أحمد سليم البياضية - فرش مسجد أمير الصعيد (أبو عياد) - فرش مسجد فاطمة الزهراء بأوقاف القرنة - فرش مسجد عمر بن الخطاب الملاحة بأوقاف القرنة - فرش مسجد الدومة بالضبعية بأوقاف القرنة - فرش مسجد الرحمن بالقرنة الجديدة بأوقاف القرنة - فرش مسجد أبو شوشة بالأقالتة بأوقاف القرنة - فرش مسجد عمر بن الخطاب فى الطود - فرش مسجد العتيق بالبعيرات بأوقاف القرنة - فرش مسجد عزبة حماد بالملاحة بأوقاف القرنة - فرش مسجد أبوبكر الصديق نجع عوض الله البياضية - فرش مسجد النور بطيبة بأوقاف الزينية - فرش مسجد الشبان المسلمين بأوقاف البندر - فرش مسجد الحسوبي المساوية).



فعاليات ملتقى حول جبر الخاطر وأثره فى الدنيا والأخرة بالطود



ملتقى حول جبر الخاطر وأثره فى الدنيا والأخرة بالطود