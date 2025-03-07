أحمد عمر هاشم: الأزهر الشريف حافظ على الهوية الإسلامية لمصر

كتب لؤى على

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن تعزيز الهوية الإسلامية لا يتأتى من فراغ أو من ثقافة معينة وإنما من وحى الله وكتاب الله وسنة رسول الله، ومن هنا كان التوجيه النبوى الواضح بقوله تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدى ابدا كتاب الله وسنتي، فشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذى خصه الله بالصيام شكرا لله لنزول القرآن فيه الذى هو أجل النعم الإلهية التى تصون الهوية.



وأضاف فى خطبة الجمعة اليوم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق بالقاهرة ،ان الله من على مصر بتعزيز هويتها بوجود آل بيت النبى الذين أمرنا أن نصلى عليهم فى كل صلاة، وايضا من تعزيز الهوية الاسلامية الازهر الشريف الذى حافظ على الهوية الاسلامية لمصر، فتعزيز هويتنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وحب آل البيت والقرب إلى الله وعندما نصل لهذا نكون على درجة كبرى من القرب إلى الله .

وتابع : أن شهر رمضان يستوجب علينا أن لا تفلت الفرصة من أيدينا فاغتنموا رمضان واكثروا فيه من العطاء وكونوا أحبة وأكثروا من تلاوة القران الكريم والدعاء.