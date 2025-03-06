4668 مواطنا استفادوا من القوافل الطبية المجانية خلال فبراير الماضى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تقام بقرى مراكز المحافظة تباعاً وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، واستفاد منها خلال شهر فبراير الماضي بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 4668 مواطنا، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر امكانيات معينة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأكد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار شهر فبراير الماضي واستفاد منها، بالكشف والعلاج، 914 باطنة، وأطفال 832، وجراحة 299، وأسنان 330، وجلدية 584، ورمد 443، ونسا وتنظيم أسرة 410، وعظام 466، وأنف وأذن 390، بالإضافة إلى إجراء 426 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 847، ومعمل الدم والطفيليات 729، تم تحويل 29 إلى المستشفيات، وإصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة.