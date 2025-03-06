وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفيات التل الكبير وتزور مصابى غزة بالمستشفى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مستشفيات مركز ومدينة التل الكبير والتى شملت مستشفى التل الكبير المركزى وحميات التل الكبير، يرافقها الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى والدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

إستهلت وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد أقسام مستشفى التل الكبير المركزى، يرافقها دكتور أحمد الطاهر، مدير المستشفى، حيث اطلعت على دفاتر التردد بالاستقبال والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد الفريق الطبي، كما اطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

وتوجهت لتفقد قسم الغسيل الكلوى والذى يضم 24 ماكينة وتابعت تواجد الفريق الطبى وحرصت على الاطمئنان من المرضى على حسن رعايتهم وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

ثم استكملت الجولة بتفقد مستشفى حميات التل الكبير يرافقها الدكتور أحمد يوسف وكيل المستشفى، حيث تابعت سير العمل بقسم الحضَّانات والذى يضم 16 حضّانة وأكدت على الالتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوي والجودة بالقسم.

وتابعت وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد قسم العناية المركزة وراجعت مع الطبيب المناوب عدد الحالات بالقسم وعدم وجود أي نواقص فى الأدوية والمستلزمات، وأكدت على الالتزام بآلية صرف المضادات الحيوية وتطبيق بروتوكولات العزل.

وفى ختام الجولة التقت وكيل وزارة الصحة بعدد من مصابى غزة وأهالى المرضى للاطمئنان عن مدى رضائهم عن الخدمات، واستمعت إلى ملاحظاتهم ووجهت بالتنسيق والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بضرورة المرور الميداني على المنشآت الصحية خلال شهر رمضان المبارك بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.