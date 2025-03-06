هطول أمطار بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة بالبحر المتوسط.. بث مباشر

كفر الشيخ- محمد سليمان





قدم اليوم السابع بثاُ مباشراُ بعنوان" أمطار خير وبركة.. هطول أمطار بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة بالبحر المتوسط.. مباشر" فقد شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولم تعلن غرفة العمليات بالمحافظة عن توقف حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، وشهدت مدن ومراكز المحافظة انتشار سيارات الكسح ومعدات النظافة، لرفع وكسح المياه من الشوارع التي شهدت سقوط أمطار، وخاصة بمدن كفر الشيخ ودسوق ومطوبس وبلطيم والبرلس ومصيف بلطيم.

وأعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في أجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مؤكداً على متابعة صفايات الأمطار والصرف الصحي، وتغطية بيارات الصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة حالة أعمدة الإنارة المتهالكة، والترع والمصارف.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين توخي الحذر من الطقس الدافئ خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب ستكون ظاهرة مؤثرة خلال فترة الصباح، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.