موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6-3-2025 سادس أيام رمضان فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 6-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته في اليوم السادس من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

يأتى موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 6 - 3-2025 ومواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة الاسماعيلية سيكون في تمام الساعة 2:31 دقيقة

- موعد الإمساك اليوم فى الإسماعيلية سيكون في تمام الساعة 4:31 دقيقة

- موعد أذان الفجر بمحافظةالإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 4:45 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة الإسماعيلية سيكون في تمام الساعة 6:12 دقيقة

- موعد أذان الظهر في الإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- موعد أذان العصر في الإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 3:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب فى الإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 5:53 دقيقة.

- موعد أذان العشاء فى الإسماعيلية: يرفع في تمام الساعة 7:11 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الرابع من شهر رمضان 13 من الساعات و8دقيقة