موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6-3-2025 سادس أيام رمضان فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يتساءل الكثير من المواطنين فى محافظة المنوفية، عن مواعيد أذان اليوم الخميس، سادس أيام شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار اليوم 6-3-2025 .

وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم السادس من شهر رمضان المبارك لعام 2025، فى محافظة المنوفية، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

وكشفت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2025 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار فى محافظة المنوفية.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام اليوم فى المنوفية تصل إلى 13 ساعة و9دقيقة، ليؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة 5:58 مساءً.

مواقيت الصلاة فى المنوفية اليوم 6 مارس 2025



-وقت صلاة الفجر فى 4:49صباحًا.

-موعد صلاة الظهر 12:07 ظهرًا.

-موعد صلاة العصر 3:27 عصرًا.

-موعد صلاة المغرب 5:58مساءً.

-موعد صلاة 7:15مساءً.