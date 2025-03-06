اليوم السابع
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موعد أذان الفجر غدا الجمعة سابع أيام رمضان بسوهاج وعدد ساعات الصيام

الخميس، 06 مارس 2025 08:00 م
موعد أذان الفجر غدا الجمعة سابع أيام رمضان بسوهاج وعدد ساعات الصيام أذان
سوهاج محمود مقبول

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موعد أذان الفجر فى سوهاج غدا الجمعة 7-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته اليوم السابع من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر فى سوهاج اليوم الجمعة 7-3-2025، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

يأتى موعد أذان الفجر فى سوهاج غدا الجمعة 7-3-2025 ومواقيت الصلاة فى محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

-          موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:27 دقيقة

-          موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:27 دقيقة

-          موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:47 دقيقة صباحًا.

-          موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 6:11 دقيقة

-          موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:04 ظهرًا.

-          موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:26 عصرًا.

-          موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 5:58 دقيقة.

-          موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:12 مساءً.

-          وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب  في محافظة سوهاج اليوم  السابع من شهر رمضان 31 من الساعات 26 دقيقة

 







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