منطقة الشرقية الأزهرية تحتفل بمرور 1085 عاما على إنشاء الجامع الأزهر.. فيديو

الشرقية فتحية الديب

احتفلت منطقة الشرقية الأزهرية بالتعاون مع منطقة وعظ الشرقية صباح اليوم الخميس، بمرور 1085عامًا على إنشاء الجامع الأزهر، منارة العلم والعلماء، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبإشرف قطاع المعاهد الأزهرية، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

أقيمت الاحتفالية بمقر قصر ثقافة الزقازيق، بحضور المهندس حازم الأشموني ،محافظ الشرقية، والدكتور احمد عبد المعطى، نائب المحافظ،و الدكتور إيهاب الببلاوي، نائباً رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور حسين بدوية،عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق، والدكتور محمد حامد،وكيل وزارة الاوقاف بالشرقية، والدكتور سعيد عامر،الأمين العام لمجلس البحوث سباقا، والشيخ احمد عبد القادر محمدعلي، مدير منطقة الشرقية سابقا وممثلي قطاعات الأزهر الشريف والأوقاف، وجامعة الزقازيق والكننيسة وبيت العائلة المصرية، والرواق الازهري، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطنى للجمهورية مصر العربية،ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ محمد غلى الطاروطي.

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية للأزهر الشريف بالشرقية، إن الأزهر الشريف امل الامة ومصباحا ،وحصن لمصر عبر الضهور، ورسالة الأزهر الشريف رسالة عالمية حفظ به الله القرآن والانسان،وقام الأزهر الشريف بتفعيل المقاري القرآنية. بالقرى والنجوع والمدن ويلعب الأزهر الشريف دورا محوري فى بناء الإنسان المصري منذ اكثر من 1000 عاما،و أن الأزهر كان وسيظل على مدار الزمان منارة للعلم والعلماء.

تضمنت الاحتفالية ايضا كلمات متنوعة لقطاعات الأزهر الشريف والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، والرواق الأزهري، و فقرات متنوعة من الفعاليات، استهدفت التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز أنشطته ومشاركته الدولية والمحلية، لخدمة الإنسانية، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، وفقرات طلابية متنوعة، يقدمها طلاب الأزهر والوافدين، من معاهد المنطقة.

وأضاف الشيخ سعيد عبد الدايم احمد، مدير عام منطقة وعظ الشرقية أنّ الجامع الأزهر قُدِّر له منذ نشأته على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، أن يكون دار علمٍ وعبادة معًا، وأن يضطلع بدور كبير فى إعادة تشكيل وعي المسلمين على مرّ العصور إلى وقتنا الحاضر.

كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.