مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في بورصة برلين للسياحة والسفر ITB

كتب أحمد مصطفى

واصلت مصر للطيران الناقل الوطني المصري اجتماعاتها ولقاءاتها في معرض بورصة السياحة والسفر ببرلين ITB 2025، والذي أختتمت فاعلياته اليوم 6 مارس 2025.

وعقد وفد مصر للطيران اجتماعات مع عدد من وكالات الدعاية وشركات التسويق بالإضافة إلي وكلاء السياحة والسفر ومنها Beluge وخلال الاجتماع تم التعاقد علي تنظيم رحلات جوية لعدد 2000 فرد لمشاهدة خسوف الشمس عام 2027 بالأقصر والغردقة، وBerge&Meer وPhoenix المتخصصين في تنظيم مجموعات سياحية للاستماع بالسياحة الثقافية في مصر، وV.Tours المتخصصين في سياحة الشواطئ علي سواحل البحر الأحمر، بالإضافة إلي SASPO و windrose حيث تهدف هذه اللقاءات إلي المزيد من المجموعات السياحية إلي مناطق الجذب السياحي في مصر .

وضم وفد مصر للطيران كل من طارق العدوي مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتوفيق شلبي المدير الإقليمي لمصر للطيران في ألمانيا، وإسلام وحيد مدير مكتب مصر للطيران ببرلين، وأحمد إمام، مدير عام المبيعات والتسويق بألمانيا، وفريق عمل من الإدارة العامة للتسويق والرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

لقاءات مثمره مع وكلاء السياحة بألمانيا … وتنظيم مجموعات سياحية إلي مصر

لقاءات مثمره مع وكلاء السياحة بألمانيا … وتنظيم مجموعات سياحية إلي مصر

لقاءات مثمره مع وكلاء السياحة بألمانيا

لقاءات مثمره مع وكلاء السياحة بألمانيا

لقاءات مثمره مع وكلاء السياحة بألمانيا

لقاءات مثمره مع وكلاء السياحة بألمانيا



