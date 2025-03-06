مصر تستقبل دفعة جديدة من مصابى غزة عبر معبر رفح

رفح – محمد حسين

استقبلت مصر، اليوم الخميس، دفعة جديدة من المصابين بغزة عبر معبر رفح، وشملت 38 جريحا ومريضا فلسطينيا، و55 مرافقا لهم.

وتواصل الأطقم الطبية حالة الاستعداد القصوى لاستقبال بقية المصابين المقرر دخولهم ضمن هذه الدفعة، في إطار الجهود الإنسانية المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وفور وصول المصابين إلى الجانب المصري من معبر رفح، تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة إلى مستشفى العريش العام، حيث خضعوا لفحوصات طبية أولية لتقييم حالاتهم الصحية.

وتأتي هذه الجهود المصرية في إطار التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للجرحى الفلسطينيين وتسهيل علاجهم في مصر.

من جانبه، أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تواصل تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مستشفيات شمال سيناء تم دعمها بكادر طبي متخصص وأحدث الأجهزة الطبية، لضمان تقديم الخدمات العلاجية اللازمة على أعلى مستوى. وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لضمان سرعة نقل المصابين إلى المستشفيات المناسبة لحالاتهم.

ويُذكر أن مصر استقبلت منذ بدء الأزمة اعداد من المصابين الفلسطينيين، حيث خضعوا للعلاج في مستشفيات العريش والإسماعيلية والقاهرة، وسط رعاية طبية متكاملة تهدف إلى إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الجرحى وأسرهم.