اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 مارس 2025 07:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مسئول بالاتحاد الأوروبى: مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط

الخميس، 06 مارس 2025 07:26 م
مسئول بالاتحاد الأوروبى: مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط ستيفانو سانينو
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، إنّ الشراكة الاستراتيجية مع مصر مميزة للغاية، لأن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر مركز لحل العديد من التعقيدات في المنطقة، وبحجمها الكبير تعد مصر قوة إقليمية رئيسية، ولديها إمكانيات هائلة.

وتابع: "لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مهتم بها من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية من أجل بناء علاقة متينة وقوية ومتعددة الجوانب مع مصر، ونسعى إلى تطوير هذه العلاقة باستمرار".

 







مشاركة

الاتحاد الأوروبي

ستيفانو سانينو

القاهرة الإخبارية

الشرق الأوسط






الرجوع الى أعلى الصفحة