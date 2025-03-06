محافظ دمياط يلتقى مع مدير عام فرع الثقافة الجديد ويناقش عدد من ملفات العمل

دمياط معتز الشربيني

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع نجوى كيوان بعد صدور قرارا بتوليها تيسير أعمال مدير عام هيئة الثقافة، حيث هنأها محافظ دمياط بمناسبة توليها مهام عملها الجديد معربًا عن خالص أمنياته لها بالتوفيق والسداد.

وناقش " محافظ دمياط " خلال اللقاء عدد من ملفات عمل فرع الهيئة بدمياط، واستعرض محاور الخطة التى تم وضعها بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الثقافة، من خلال الحلول التى تم وضعها لتطوير قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة، وتشغيله واستعادة دوره التنويرى والثقافى، حيث وجه ببدء العمل فى ضوء تلك الخطة.

وعلى جانب آخر، ناقش المحافظ الموقف الحالى لقصر ثقافة مدينة دمياط، والحلول المقترحة، لاستكماله وتشغيله، وعليه وجه "الدكتور أيمن الشهابى بدراسة تلك الحلول وتحديد الأنسب منها، وبحث أيضًا الموقف الخاص بقصر ثقافة مدينة فارسكور، وآلية استكمال كافة اشتراطات الحماية المدنية لاستضافة المسرحيات خلال الشهر المقبل.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى على تحقيق طفرة بمنظومة العمل وضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز أنشطة الفرع، وإطلاق مبادرات ثقافية تستهدف الفئات المختلفة ورفع الوعى بالقضايا المختلفة باعتبار الثقافة هى القوة الناعمة بمصر.