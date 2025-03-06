محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة إلى شارع الجمهورية

الدقهلية – شريف الديب

منع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة إلى شارع الجمهورية، حيث تعذر مرورها بسبب حاجز الأمان، وعلى الفور، استدعى المحافظ مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية لإخلاء شارع الجمهورية من أمام ديوان عام المحافظة وحتى كوبري السكة الحديد، لتسهيل إرجاع السيارة التي تجاوزت الارتفاع المسموح به، جاء ذلك أثناء جولة محافظ الدقهلية بمدينة المنصورة بعد منتصف الليل.

وأشرف المحافظ بنفسه على عملية إرجاع السيارة، وظل متابعًا لها حتى عادت إلى الخلف بطول المسافة المذكورة، مطمئنًا على سلامة السائق والمركبة، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، كما شدد على ضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة توضح الارتفاعات المسموح بها في أماكن ظاهرة، حفاظًا على السلامة المرورية وسلامة المواطنين، وحمايةً لموارد الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن جولاته التفقدية تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير مختلف الخدمات، وعلى الجميع الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.



محافظ الدقهلية ورجال المرور



محافظ الدقهلية يمنع دخول سيارة بحمولة مرتفعة إلى شارع الجمهورية