مجلس الوزراء اللبناني يقر الموازنة وآلية تنفيذ الإصلاحات

إيمان حنا

أقر مجلس الوزراء اللبنانى في جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون، موازنة العام 2025 بمرسوم، كما أقر مجلس الوزراء آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويات.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الأولى اليوم، بعد نيله ثقة البرلمان، ورأس الجلسة الرئيس عون، وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.



وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 25 بندا إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



كما أطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية وترؤسه وفد لبنان إلى أعمال القمة العربية في القاهرة وإلقائه كلمة لبنان ونتائج اللقاءات التي عقدها في خلال القمة.



سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والأوضاع العامة.