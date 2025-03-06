ليتوانيا تنسحب من الاتفاقية الدولية لحظر الذخائر العنقودية

فيلنيوس (أ ش أ)

أعلنت ليتوانيا اليوم الخميس، أنها ستنسحب من اتفاقية دولية تحظر الذخائر العنقودية فى خطوة تهدف حسب فيلنيوس إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

كما أعربت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق والتي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، والتي كانت في الماضي جزءا من الاتحاد السوفيتي، عزمها الانسحاب من معاهدة دولية أخرى تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد حسبما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية .

وأعطى برلمان ليتوانيا الضوء الأخضر للانسحاب من اتفاقية الذخائر العنقودية في يوليو الماضي، لكن كان على فيلنيوس الانتظار ستة أشهر بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى الأمم المتحدة حتى يدخل الإجراء حيز التنفيذ.

وهذا القرار يجعل ليتوانيا أول دولة تنسحب من الاتفاقية التي تم تبنيها عام 2008، وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تخرج من اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم الأسلحة.