اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فى حادثة نادرة.. سوريون يجمعون ملايين الليرات تطايرت بعد حادث سير "فيديو"

الخميس، 06 مارس 2025 11:41 ص
فى حادثة نادرة.. سوريون يجمعون ملايين الليرات تطايرت بعد حادث سير "فيديو" جانب من جمع الاموال
وكالات

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شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية تفاعلا واسعا مع حادث مروري وقع على طريق دمشق–حمص، حيث تعرضت سيارة تابعة للبنك المركزي السوري لحادث أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق.

اللافت في الأمر أن التفاعل الشعبي لم يكن مركزا على الحادث نفسه، وإنما على المشهد الذي أظهر تجمع المواطنين في موقع الحادث للمساعدة في جمع وتأمين الأموال المتناثرة إلى حين وصول الجهات الأمنية.

فقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأهالي المتواجدين في المكان بجمع الأوراق النقدية المتناثرة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، في مشهد أثار إعجاب كثيرين على منصات التواصل.

 







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