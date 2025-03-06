ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوب صدورها للأكاديمية – مطبوعات دعائية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.