شباب مبادرة ظواهر الإبداعية والسياحية يقدمون فعاليات بكورنيش النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مبادرة شبابية بدعم كافة المسئولين حول الأقصر لاقت نجاح كبير على مدار الأسابيع الماضية، وهى مبادرة ظواهر التى أطلقها مجموعة من شباب المحافظة وحصلت على دفعة كبيرة من مختلف الجهات حول المحافظة، لتكون بادرة أمل لكشف المواهب الإبداعية من المدارس وقصور الثقافة والفنانين من الشباب والكبار، حيث قدم شباب المبادرة فعاليات متنوعة على مدار 2025 فى كورنيش النيل فى الشرق من المواهب الفنية.

ومنذ نهاية العام الماضى إنطلق مؤسسى مبادرة ظواهر فى سلسلة من الفعاليات لدعم المبدعين والسائحين، وضم فريق مؤسسى المبادرة كل من الدكتور عبد الله ياسين ومصطفى الناظر والمهندس أبو الحجاج رمضان، ولفيف من شباب المحافظة يفوق عددهم 50 شابا وفتاة يشاركون فى تنظيم وتجهيز كافة الفعاليات المختلفة فى كافة أرجاء المحافظة، لتكون تلك المبادرة بداية بذرة أمل فى نفوس الشباب على اكتشاف هويتهم وإبداعاتهم وتقديمها للجمهور.

وفى هذا الصدد بدأت أولى فعاليات شباب مبادرة ظواهر على كورنيش النيل، عبر تنظيم إحتفالية على كورنيش البر الشرقى حيث افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فعاليات "ملتقى ظواهر الإبداعي" الذى يُعد الأول من نوعه فى المحافظة، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتمكين الفنانين من عرض إبداعاتهم أمام الجمهور على مسرح مكشوف على كورنيش النيل.

أما الفعالية الثانية التى تمت لاكتشاف وتقديم المواهب للجمهور، فقد تمت لأول مرة على المسرح الرومانى الجديد فى كورنيش البر الغربى بمدينة القرنة، حيث شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر فعاليات ملتقى ظواهر الإبداعى، بحضور العشرات من المواطنين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وتخلل حفل ملتقى ظواهر الإبداعى بالمسرح الرومانى بكورنيش النيل بالبر الغربى لمحافظة الأقصر، فرقة الريس النوبى للربابة الصعيدى، فرقة الموسيقى العربية التى قدمت سحر الألحان الكلاسيكية، وفرقة الساكسفون التى قدمت إيقاعات تعانق النيل، وفقرة مدرسة النيل التى عرضت مواهب واعدة وأصوات استثنائية.

وعلى جانب دعم سياح العالم فى مدينة الأقصر، شهد كورنيش مدينة الأقصر أمام معبد الأقصر فعالية مميزة عبر تقديم 22 فنانة من 13 دولة لوحات فنية مستوحاة من ثقافاتهن المتنوعة، ما جعل المدينة التاريخية تضيء بألوان الإبداع والفن، ومن بين المشاركات، ودعم سياح العالم لم يتوقف عند المعرض الفنى فقط، بل سبقه تنظيم فعالية بالمراكب النيلية بمشاركة جهات عدة منها كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة وجامعة طيبة التكنولوجية وقصر ثقافة الأقصر، والذين قاموا بإعداد هدايا تذكارية تعبر عن هوية محافظة الأقصر وقام محافظ الأقصر بتوزيعها على السائحين، وتضمنت الاحتفالية عروض كرنفالية بالزى الفرعونى والصعيدى تلاها جولة نيلية فى لنشات سياحية فى نيل الأقصر بوجود سياح من جنسيات مختلفة، والذين أجمعوا على الأمن والأمان وعراقة الحضارة المصرية القديمة والأجواء الجميلة للمحافظة السياحية وحرارة الجو المعتدلة.



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الفعاليات-الفنية-للجمهور-على-كورنيش-النيل



المحافظ-ونائبه-ووكلاء-الوزارات-يدعمون-أفكار-مبادرة-ظواهر



المسرح-الرومانى-بالبر-الغربى-يشهد-أول-فعالية-بعد-افتتاحه-بالأقصر



أول-فعاليات-لإكتشاف-المواهب-على-كورنيش-البر-الغربى



جانب-من-دعم-مسئولى-الأقصر-لأفكار-مبادرة-ظواهر-لكشف-المواهب



جانب-من-فعاليات-مبادرة-ظواهر-لكشف-المواهب-على-الكورنيش



دعم-السائحين-على-كورنيش-النيل-بمعرض-فنى-للوحاتهم-بالأقصر



دعم-المحافظ-لمواهب-الشباب-الفنية-واللوحات-فى-الفعاليات



دعم-المسئولين-والنواب-لشباب-مبادرة-ظواهر-بالأقصر



شباب-ظواهر-يبدعون-فى-تقديم-المواهب-للجمهور-على-الكورنيش



عروض-فنون-شعبية-مبهجة-على-كورنيش-البر-الغربى-بالأقصر



فعاليات-ملتقى-ظواهر-الإبداعية-والفنية-بكورنيش-البر-الغربى



لقاء-المحافظ-مع-السياح-ضمن-مبادرة-ظواهر



محافظ-الأقصر-خلال-تقديمه-الدعم-لأفكار-شباب-ظواهر



محافظ-الأقصر-ونائبه-يشاركون-في-جولة-نيلية-مع-السائحين-برعاية-مبادرة-ظواهر



محافظ-الأقصر-يؤكد-على-إبداع-وتميز-ظواهر-فى-تقديم-المواهب-للجمهور



مشاركة-سياح-العالم-فى-الفعاليات-الفنية-لمبادرة-ظواهر-بالكورنيش



مشاركة-محافظ-الأقصر-فى-فعاليات-مبادرة-ظواهر-على-كورنيش-الشرق