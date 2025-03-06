سكرتير محافظة أسوان يشهد الاحتفال بمرور 1085 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

أسوان - عبد الله صلاح

شهد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، فعاليات الاحتفال باليوم السنوى ومرور 1085 عاما على تأسيس الجامع الأزهر، والذى نظمته المنطقة الأزهرية، اليوم، بحضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والقيادات التنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية.

وفى كلمته، أكد سكرتير عام محافظة أسوان، أن الجامع الأزهر يعتبر منارة العلم الوسطى المعتدل ليس فى مصر فقط، ولكن فى العالم أجمع، فهو الجامع والجامعة التى قامت على مدار مئات السنين بالعديد من الأدوار الدينية والتعليمية والتثقيفية والمجتمعية والخدمية والوطنية ، ليكون بحق "الأزهر حياة"، وقوة مصر الناعمة لنجاحه فى نشر ثقافة الوسطية فى العديد من دول العالم.

وأشار إلى أن رسالة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب دائماً تؤكد أن مصرنا الحبيبة مهد للسماحة والإعتدال بين الأديان، وهو ما سعى إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من الدعوة المستمرة لتجديد الخطاب الدينى من أجل الوصول للفكر الصحيح المعتدل وسمو الأخلاق وذلك فى إطار المنهج القرآنى سواء فيما يتضمنه من الالتزام فى العبادات والمعاملات الإنسانية.

وفى الكلمة، تم الإشارة إلى التعاون المشترك بين محافظة أسوان والأزهر الشريف يتجسد فى تنظيم القوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية ، وإنشاء المعاهد الأزهرية فى القرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح، أن ذلك يعمل على خلق أجيال جديدة من أبنائنا قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بوطنهم لعبور المرحلة الحالية وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات، ولتظل بذلك أرض الكنانة وأزهرها الشريف دائماً قلعة الإسلام وليضىء بسماحته مشاعل التنوير والمحبة.