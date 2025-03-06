جدعنة مصرية فى رمضان.. سائق موتوسيكل يساعد مواطنا تحت زخات المطر.. صور

كتب: محمد الأحمدى - تصوير : ماهر اسكندر

فى مشهد مؤثر، تجسدت شهامة المصريين فى صورة رجل يقود دراجة نارية، توقف ليقدم المساعدة لمواطن آخر كان يسير على قدميه بحثًا عن وسيلة مواصلات، ولم يتردد الرجل في دعوة المواطن للصعود على دراجته النارية، وانطلق به فى شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالجيزة حتى وصل إلى الأتوبيس الذى يريده الراكب.

ولم يكن هذا الموقف مجرد مساعدة عابرة، بل كان تعبيرًا عن روح التعاون والتكافل التي يتميز بها المواطنون، ويؤكد يحرص المصريون على مساعدة بعضهم البعض، وتقديم الدعم لمن يحتاجه.



وصول الراكب للأتوبيس



مواطن يساعد أحد المارة فى الإيصال للأتوبيس

وكان الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشف أن فرص سقوط الأمطار الغريزة والرعدية على القاهرة الكبرى مستمرة حتى الساعات المقبلة، لافتا إلى أن الأمطار مصحوبة بحبات البرد "الثلج" خاصة على المدن الجديدة شرق القاهرة.

وناشد عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ضرورة توخى الحذر أثناء سقوط الأمطار، والقيادة بهدوء على الطرق.

ويشهد اليوم الخميس 6 مارس، الموافق 6 رمضان، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.