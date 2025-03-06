تكدس مرورى بمحاور القاهرة والجيزة بسبب تراكمات مياه الأمطار

كتب عبد الرحمن سيد

تكدست السيارات بالمحاور الرابطة بين محافظتى القاهرة والجيزة بسبب تراكمات مياه الأمطار منها كوبرى أكتوبر و15 مايو وكوبرى عباس ومحور صفط اللبن والطريق الدائرى ومحور 26 يوليو وسط تواجد سيارات الشفط لسحب مياة الأمطار.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

وتساقطت أمطار مساء اليوم، في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وعددا من المحافظات، مما أسفر عن وجود كثافات من متوسطة إلى خفيفة في حركة السير، سواء بالطرق السريعة، أو الداخلية.