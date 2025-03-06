"تعليم الفيوم" يناقش تعزيز معايير الجودة فى المدارس

الفيوم - رباب الجالى

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا اليوم، مع مسئولى الجودة بإدارة سنورس التعليمية لمناقشة استعدادات المدارس للحصول على الاعتماد وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة فى العملية التعليمية، وكذلك مناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بالجودة فى التعليم.

حضر الاجتماع، مصطفى مبارك مدير إدارة سنورس التعليمية ومحمود هيبة مدير وحدة قياس الجودة بالمديرية ونصر نقيب المعلمين بسنورس، وذلك بقاعة نقابة المعلمين بسنورس.

بدأ الاجتماع بتوجيهات من وكيل الوزارة التى تؤكد أهمية تحسين وتطوير مستوى التعليم من خلال تطبيق معايير الجودة، مشددًا على ضرورة تفعيل دور وحدات الجودة فى المدارس لضمان تحقيق الجودة الشاملة بالمدارس.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أهم المعوقات التى تواجه مسئولى الجودة بالإدارة، ومدارس إدارة سنورس التعليمية ، وكيفية التغلب عليها من خلال التعأون المستمر بين المدارس والإدارات التعليمية

وتضمن الاجتماع التشبيك بين أقسام الإدارة والتوجيهات الأساسية، كما تم مناقشة مجالات الجودة الرئيسية، والتى تركزت على القدرة المؤسسية وألفاعلية التعليمية، حيث قدم وكيل الوزارة شرح آليات تطبيق كل من هذين المجالين على أرض الواقع، وتطرق إلى أهمية تحسين الأداء المؤسسى لتحقيق النجاح المستدام، مشيراً إلى معايير وممارسات الجودة، وأكد على ضرورة تطبيق هذه المعايير بشكل دقيق لضمان تحسين بيئة التعليم داخل المدارس.

وأوضح دكتور قبيصى، أهمية تفعيل هذه المعايير فى المدارس والعمل على تعزيز ممارسات الجودة بشكل مستمر، مؤكدًا أن نجاح العملية التعليمية يعتمد بشكل كبير على القدرة المؤسسية وألفاعلية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية.

كما عرض مدير وحدة قياس الجودة بالمديرية، استراتيجيات العمل خلال ألفترة القادمة لتأهيل المدارس للحصول على الاعتماد، وأهمية العمل الجماعى بين فرق العمل المختلفة فى الإدارة التعليمية والمدارس.

وفى ختام الاجتماع، شدد الدكتور قبيصى على ضرورة متابعة الأداء بشكل مستمر ورفع تقارير دورية حول سير العمل لتحقيق أعلى مستويات الجودة، مع تقديم كافة سبل الدعم لجميع المدارس لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى ضرورة توفير كافة التدريبات اللازمة للمعلمين والإداريين لضمان تفعيل استراتيجيات الجودة فى ألفصول الدراسية.