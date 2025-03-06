تشييع جنازة سيدة من الشرقية توفيت أثناء ذهابها لتأدية العمرة

الشرقية - فتحية الديب

شيع أهالي قرية عمريط بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، جنازة سيدة؛ توفيت داخل أتوبيس رحلات أثناء توجهها إلى المطار لتأدية مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وفارقت الحاجة "ربيعة محمد قطب" 56 عاما، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل أتوبيس الرحلات المتوجه إلى مطار القاهرة؛ وذلك أثناء ذهابها لتأدية العمرة في السعودية.

وكانت آخر كلمات الحاجة "ربيعة" قبل وفاتها بدقائق والله أنا أسعد مخلوقة بالعالم وبتمنى العمرة بقالى عمر" ثم توفيت داخل الأتوبيس.

وقال ممدوح النجار، مسؤول رحلات العمرة بالشركة السياحية المسؤولة، إن السيدة الراحلة فارقت الحياة وهي صائمة.

وكتب ممدوح عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فعلا الحاجة ربيعة أسعد مخلوقة في العالم ليكتب لها الله حسن الخاتمة وهى صائمة متوجهة لمكة لأداء العمرة".