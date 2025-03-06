ترامب: سأتلقى الأسبوع المقبل تقريرا بشأن محاولة اغتيالى العام الماضى

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يريد الحصول على إجابات بشأن محاولة اغتياله العام الماضى، مشيرا إلى أنه سيتلقى الأسبوع المقبل تقريرا بشأن محاولة اغتياله.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه أعطى مستشاريه تعليمات بإبادة إيران إذا اغتالته خلال توقيعه أمر تنفيذي يدعو الحكومة الأمريكية إلى فرض أقصى قدر من الضغط على طهران، قائلا: "إذا فعلوا ذلك، فسيتم محوهم لقد تركت تعليمات إذا فعلوا ذلك، فسيتم محوهم، ولن يتبقى أي شيء".

وتأتي تعليقات ترامب وسط مخاوف من جانب المسؤولين الأمريكيين بشأن التهديدات الإيرانية ضد الرئيس وأعضاء سابقين آخرين في إدارته.

وفقا لفوكس نيوز، راقبت السلطات الفيدرالية التهديدات من إيران ضد ترامب ومسؤولين سابقين رفيعي المستوى لسنوات، وتصاعدت التوترات بين الرئيس السابق وطهران بعد أن أمر ترامب بشن غارة جوية عام 2020 تسببت في اغتيال قاسم سليماني، وهو جنرال إيراني كبير وزعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

في العام الماضي، كشفت وزارة العدل عن مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال ترامب قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ووجه المدعون العامون اتهامات إلى فرهاد شاكري، 51 عامًا، الذي يقولون إنه كان يتصرف نيابة عن الحرس الثوري الإيراني. ويقول المسؤولون إن شاكري تلقى أوامر في سبتمبر 2023 بمراقبة ترامب ووضع خطة لقتله ولا يزال طليقا في إيران.

قبل تجمع انتخابي في يوليو حيث أصيب ترامب برصاصة في أذنه، عزز المسؤولون الأمريكيون الإجراءات الأمنية بسبب المخاوف بشأن تهديد إيراني محتمل. ومع ذلك، قالت السلطات لاحقًا إنها لم تجد أي صلة مباشرة بين إيران ومحاولة الاغتيال تلك.

لا يزال من غير الواضح ما هي المعلومات الاستخباراتية المحددة، إن وجدت، التي أدت إلى تحذير ترامب الأخير. في حين تتبعت الولايات المتحدة التهديدات الإيرانية لسنوات، لم يؤكد المسؤولون أي خطط فورية لمحاولة اغتيال.