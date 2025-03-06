الكشف الطبى على أكثر من 6900 عامل بمياه سوهاج لاكتشاف الأمراض المهنية

سوهاج - عمرو خلف

أجرى مسئولى الأمراض المهنية واصابات العمل بشركة مياه الشرب بسوهاج وبالتعاون مع الهيئة العامة للتامين الصحى، الفحص الطبى الدورى على أكثر من 6900 موظف بالديوان العام وجميع أفرع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن الفحص الطبى يتم للتأكد من لياقة جميع العاملين بالشركة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الاولى، وذلك فى اطار الاهتمام بصحة وسلامة العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وأشار الكيميائى مصطفى محمد حافظ مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية إن الشركة تقوم بتوفير جميع أدوات ووسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لجميع العاملين لحمايتهم من إصابات العمل وأنه تم خلال العام الماضى شراء مهمات وأدوات سلامة وصحة مهنية بقيمة 10 ملايين جنيه لحماية العاملين من المخاطر، كما تحرص الشركة الاطمئنان دوريا على العاملين الذين يقومون بتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى لجميع المواطنين بسوهاج.