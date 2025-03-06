العيش باللحمة وجبة رئيسية على موائد قرية الدلجمون بالغربية فى رمضان.. صور

الغربية مصطفى عادل

تشتهر قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بصناعة "العيش باللحمة"، الذى أصبح من الأطعمة الرئيسية على موائد الأهالى طوال العام، وتعد هذه الوجبة التراثية جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الغذائية للقرية، حيث يعتمد عليها السكان بشكل أساسى، خاصة خلال شهر رمضان المبارك كوجبة إفطار شهية ومغذية.

وتنتشر محلات الجزارة بقرية الدلجمون والتى يتردد عليها الأهالى من أرجاء القرية والقرى المجاورة لشراء اللحوم القطع وفرمها سواء بالسكين أو باستخدام الماكينات، ثم وضع الخلطات اللازمة لتجهيز اللحم سواء كانت بصل أو توابل، ليتم بعد ذلك التوجه باللحم للأفران والإتفاق مع القائمين عليه لإعداد كام رغيف عيش بلحمة.

وقال مبروك عطية، من أهالى قرية الدلجمون، إن قريتهم تشتهر بتصنيع العيش بلحمة منذ سنوات طويلة، وهى عادة كانت ومازالت قائمة ونحرص على تناولها بشكل مستمر.

وأضاف أن تلك الوجبة من الوجبات الرئيسية طوال العام لسهولة تحضيرها والتى لا تستغرق وقت طويل فى التجهيز، كما أنها من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار فى شهر رمضان المبارك.

واضاف أن قريتهم ينتشر بها عدد كبير من محلات الجزارة التى تقوم بعمل العيش بلحمه، ويقبل عليها الأهالى من القرى المجاورة لشراء اللحوم وتجهيزها بالتوابل ثم نقلها للأفران لتسويتها.

وأشار إلى أن إعداد "العيش بلحمة" يمر بعدة مراحل تبدأ بشراء الأهالى للحوم البلدية من الجزارين، حيث يتم فرمها وإضافة البصل والخضراوات والتوابل حسب الطلب، بعد ذلك يتم نقل الخليط إلى الأفران، حيث يتم تحضير العجين وفرد اللحم داخله، ثم يُخبز فى درجة حرارة معينة ليصبح جاهزًا للتناول بمذاقه الفريد والمميز.

وأضاف تامر البقلى، من أبناء القرية، أن العيش بلحمة، مصدر دخل للعديد من الأسر فى الدلجمون، حيث يعمل عدد كبير من أبناء القرية فى تحضيره وبيعه، مضيفا أن الحفاظ على هذه العادة الغذائية جزء من تراثهم، حيث يحرصون على تناوله فى المناسبات والتجمعات العائلية.



أما إبراهيم النصيرى أحد الجزارين بالقرية، فقال أنه توارثها أبا عن جد، وقرية الدلجمون تشتهر بتصنيع العيش بلحمة منذ سنوات طويلة، مبينا أن تلك الوجبة يقوم على تصنيعها عدة أشخاص بداية من الجزار وحتى الفران والعاملين به وصولا لمائدة المستهلك.

وأوضح أن تسوية العيش بلحمة لا تتعدى 15 دقيقة مما يجعلها وجبة سهلة وسريعة يحرص على تناولها الأهالى سواء فى شهر رمضان أو فى باقى أيام العام.



العيش بلحمه بعد التسوية



تشكيل اللحم في شكل كرات



فرم اللحم مع البصل



فرم اللحم



مراحل تجهيز اللحم لفرده في العجين



وضع التوابل على اللحم