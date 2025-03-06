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الطقس غدًا.. شبورة وأمطار على مناطق متفرقة والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الخميس، 06 مارس 2025 02:11 م
الطقس غدًا.. شبورة وأمطار على مناطق متفرقة والصغرى بالقاهرة 12 درجة حالة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة 7 مارس 2025 الموافق 7 رمضان، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

 







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