الداخلية تضبط آلاف الالعاب النارية بالبساتين

كتب محمود عبد الراضي

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (1401) قطعة ألعاب نارية متنوعة وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما (6830 ) قطعة ألعاب نارية متنوعة.

ونجحت الجهود في ضبط (7 أشخاص) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبحوزتهم (1850) قطعة ألعاب نارية متنوعة وضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم ( 3315 ) قطعة ألعاب نارية متنوعة وضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزته (500) قطعة ألعاب نارية متنوعة وضبط (6 أشخاص) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهم أكثر من (مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة).