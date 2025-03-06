اليوم السابع
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الداخلية تضبط آلاف الالعاب النارية بالبساتين

الخميس، 06 مارس 2025 11:13 ص
الداخلية تضبط آلاف الالعاب النارية بالبساتين ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (1401) قطعة ألعاب نارية متنوعة وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما (6830 ) قطعة ألعاب نارية متنوعة.

ونجحت الجهود في ضبط (7 أشخاص) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبحوزتهم (1850) قطعة ألعاب نارية متنوعة وضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم ( 3315 ) قطعة ألعاب نارية متنوعة وضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزته (500) قطعة ألعاب نارية متنوعة وضبط (6 أشخاص) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهم أكثر من (مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة).







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