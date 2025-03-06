الخارجية الفلسطينية توجه سفرائها لتكثيف الحشد للدعم الدولى لمخرجات القمة العربية

رام الله (أ ش أ)

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سفراء دولة فلسطين بالخارج بتكثيف التحرك الفورى تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام فى الدول المضيفة لشرح مخرجات القمة العربية الطارئة وحشد أوسع دعم سياسى ومادى لها خاصة خطة اعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق الكامل والشراكة مع مجالس السفراء العرب فى تلك الدول.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في ضوء الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة العربية الطارئة التي عقدت مؤخراً في القاهرة ومبادرته الواضحة والشاملة بشأن معالجة الأوضاع على الساحة الفلسطينية عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، وأمام المخرجات المهمة للقمة العربية التي اعتمدت مبادرة الرئيس الفلسطيني ورؤيته، واعتمدت خارطة طريق لتحرك فلسطيني عربي بما يخرج ساحة الصراع من الأزمات الكبرى التي أوجدتها حرب الإبادة والتهجير والضم تمهيدا لحل شامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما تضمنته من آليات للمتابعة.