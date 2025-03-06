استشهاد فلسطينى وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لحى الشجاعية بقطاع غزة

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استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي لتجمع للمواطنين شرق حي الشجاعية، شرقي قطاع غزة، ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقد أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و446 شهيدا، والإصابات إلى 111 ألفا و852 مصابا، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال، في 7 أكتوبر 2023، على القطاع.



وأضافت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن 6 شهداء و7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وما زال عدد من الضحايا والشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرق، وسط محاولات لإنقاذهم، غير أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.



وبدأت قوات الاحتلال، عدوانا على القطاع؛ ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم نحو 17,581 طفلا، وحوالي 12,048 امرأة، في حين ما زال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرق؛ ما أدى إلى انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6% مع نهاية عام 2024.



ويواجه نحو 96% من مواطني قطاع غزة (2.2 مليون نسمة) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى سبتمبر 2024، كما يواجه أكثر من 495 ألف مواطن (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة)، ومنهم معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.