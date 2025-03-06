أنوشكا تجهض "ليل" في وتقابل حبيب.. أضرار حقن الإجهاض دون ضرورة طبية

كتبت فاطمة ياسر

خلال مسلسل ونقابل حبيب الذي يعرض علي قنوات الشركة المتحدة في سباق رمضان ٢٠٢٥، قامت إجلال (أنوشكا) بتنفيذ مخططها لإجهاض ليل (ياسمين عبد العزيز) زوجة ابنها يوسف (خالد سليم) لرغبتها في عدم إنجاب يوسف وليل طفلا جديدا لأن ذلك سيؤثر على علاقة يوسف والعائلة مع رقية العسكرى (نيكول سابا) المتزوجة من يوسف في السر، والسبب وجود بيزنس معها.

وبالفعل اتفقت إجلال مع الطبيب باعطاء ليل حقنة إجهاض دون علمها وذلك للتخلص من الجنين علي وجه السرعة، ونوضح فى السطور التالية العديد من الاضرار الصحية الناتجة عن استخدام حقن الاجهاض، وفقا لموقع healthline.

أكد التقرير أن حقن الإجهاض تُستخدم لإنهاء الحمل في مراحله المبكرة، ورغم فعاليتها، فإن لها أضرارًا ومضاعفات قد تحدث عند بعض النساء.

الأضرار والمضاعفات المحتملة لحقن الإجهاض

1. النزيف الشديد

قد يؤدي الإجهاض الدوائي إلى نزيف غزير أكثر من الدورة الشهرية، ويستمر لعدة أيام أو أسابيع.

في بعض الحالات، يكون النزيف شديدًا بدرجة تتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا.

2. التقلصات والألم الشديد

تعاني بعض النساء من تقلصات شديدة في الرحم تشبه أو تفوق آلام الولادة.

يمكن أن يستمر الألم لعدة أيام، وقد يحتاج إلى مسكنات قوية.

3. الغثيان والقيء والإسهال

من الأعراض الجانبية الشائعة، خاصة عند استخدام الميزوبروستول، وهي أعراض مشابهة للإنفلونزا.

4. ارتفاع درجة الحرارة والعدوى

في بعض الحالات، قد تسبب الحقن عدوى بكتيرية إذا لم يتم التخلص من الأنسجة بالكامل، الحمى المستمرة بعد الإجهاض قد تكون علامة خطيرة تستدعي التدخل الطبي.

5. عدم اكتمال الإجهاض

قد لا يتم طرد جميع أنسجة الحمل، مما يؤدي إلى حمل غير مكتمل يتطلب تدخلًا جراحيًا (التنظيف بالشفط أو الكحت).

6. تأثيرات هرمونية ونفسية

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية السريعة إلى تقلبات مزاجية، اكتئاب، وقلق.

بعض النساء يشعرن بالندم أو التوتر العاطفي بعد الإجهاض.

7. تأثيرات طويلة المدى



لا تؤثر الحقن عادةً على القدرة على الحمل مستقبلاً، لكن في بعض الحالات النادرة، قد تؤدي إلى مشاكل في بطانة الرحم أو التهابات قد تؤثر على الخصوبة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا ظهرت أي من الأعراض التالية، يجب طلب الرعاية الطبية فورًا:

- نزيف شديد جدًا.

- حمى مستمرة فوق 38 درجة مئوية.

- تقلصات وألم لا يزولان بالمسكنات.

-إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة (علامة عدوى).

- دوخة شديدة أو إغماء.

وشدد التقرير علي انه لا ينبغي استخدام حقن الإجهاض دون إشراف طبي، لأنها قد تكون خطيرة في بعض الحالات، خاصة إذا كان الحمل خارج الرحم أو لدى النساء المصابات بمشاكل صحية معينة.



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