أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر اليوم السابع اسماء المصابين والحالة الصحية لهم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس.

وأُصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس وتم نقل المصابين الى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ عن حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كل من: "صابرين محمد (13 سنة)، منه السيد محمد نصر الله (10 سنوات)، أسماء محمود سليمان (17 سنة)، سلمى محمود سالم (15 سنة)، ملك محمد (13 سنة)، هدى علي عبد الله (15 سنة)، هند السيد محمد نصر الله (13 سنة)، مريم محمد سلمي (13 سنة)، بسملة محمد سالم (12 سنة)، جنى محمود صالح (11 سنة)، نورهان محمد حسين (17 سنة) جميعهم من سكان مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وأفادت التحريات الأولية بأن المصابين كانوا يستقلون سيارة نقل متجهة إلى إحدى الصوب الزراعية التي يعملون بها، قبل أن تتعرض السيارة التي تقلهم للانقلاب بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة، مما أدى إلى خروجها عن مسارها وانقلابها على جانب الطريق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، بينما تم تحويل بعض الحالات إلى أقسام العظام والجراحة والمخ والأعصاب، فيما وُضع عدد من الأطفال في غرف العناية المركزة بسبب إصابتهم بغيبوبة تامة ونزيف داخلي في الرأس والبطن

