اليوم السابع
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أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 6-3-2025 فى الأسواق

الخميس، 06 مارس 2025 12:20 م
أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 6-3-2025 فى الأسواق سعر الفراخ البيضاء اليوم فى الأسواق
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 6- 3- 2025 ، سادس أيام رمضان، استقرار نسبى، حيث سجل سعر الكيلو في الأسواق ما بين 100 جنيه لـ 108 جنيهات، أما سعر المزرعة بلغ 95 جنيها لكيلو للفراخ البيضاء.

ويرجع أسباب ارتفاع سعر الفراخ إلى زيادة الطلب، ومع قدوم شهر رمضان ارتفعت أسعار الدواجن بالتزامن مع زيادة عمليات الشراء، كما لجأ البعض إلى تخزين كميات من الدواجن قبل حلول الشهر الكريم.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

- سعر الكيلو للمستهلك بتراوح من 100 جنيه لـ 108 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي سادس أيام رمضان

- سعر الفراخ الساسو في المزرع 108 جنيهات وللمستهلك 118 جنيها للكيلو.

- سعر الفراخ البلدى في المزرعة 120 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعرها في المحلات من 130 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه من 220 لـ 235 جنيها.

أسعار البيض في الأسواق

- كرتونة البيض الأحمر 163 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض 161 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا.







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