اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الفطر وتحرير سيناء

الخميس، 06 مارس 2025 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الفطر وتحرير سيناء اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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عيد الفطر

عيد تحرير سيناء

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