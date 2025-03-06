أخبار × 24 ساعة.. العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الفطر وتحرير سيناء

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الكونجو

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون إعادة تنظيم الأزهر

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الفطر وتحرير سيناء

مجلس الوزراء يوافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

الزراعة: فحص 432 ألفا و360 طنا من البطاطس للتصدير منذ بداية الموسم

التضامن تطلق المرحلة الرابعة والأخيرة من نسخة مبادرة "أحلام الأجيال"

وزارة التعليم تعلن تدريب معلمى اللغة العربية لتنفيذ برنامج تنمية القراءة

وزارة التضامن: إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة

مدبولى: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالى المقبل