اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف المواعيد الصحيحة لتناول أدوية الحموضة فى رمضان

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:20 م
هيئة الدواء تكشف المواعيد الصحيحة لتناول أدوية الحموضة فى رمضان تناول أدوية الحموضة في رمضان
كتب وايد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إنه يفضل تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار على تمرة وماء والانتظار نصف ساعة ثم تناول الإفطار، أو تناول الجرعة قبل السحور بنصف ساعة.​

وتابعت هيئة الدواء :يتم  تناول الشكل الصيدلي من أدوية الحموضة (الشراب) عند الشعور بحرقة المعدة، غالباً بعد الوجبة.​

ووجهت هيئة الدواء بضرورة الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في رمضان، وذلك لتجنب المشاكل الصحية مثل زي الحموضة، الانتفاخ، والإمساك.

أولًا: عند الإفطار
-  ابدأ بالماء والتمر
- تجنب الأكل بسرعة
-  ابدأ بشوربة دافئة
- قلل من المقليات والتوابل

ثانيًا: بعد الإفطار
- اشرب مياه كتير:
-  امشي شوية بعد الأكل
-  تجنب المشروبات الغازية

ثالثًا: عند السحور
اختار أطعمة غنية بالألياف
- قلل من الأملاح والمخللات
- اشرب اللبن أو الزبادي

 

 







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