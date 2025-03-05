موعد أذان الفجر بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام سادس أيام رمضان

سوهاج محمود مقبول

موعد أذان الفجر فى سوهاج الخميس 6-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته اليوم السادس من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر فى سوهاج غدا الخميس 6-3-2025، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ويأتى موعد أذان الفجر فى سوهاج غدا الخميس 6-3-2025 ومواقيت الصلاة فى محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:28 دقيقة

- موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:28 دقيقة

- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:48 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 6:12 دقيقة

- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:04 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:26 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 5:57 دقيقة.

- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:12 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب في محافظة سوهاج اليوم الخامس من شهر رمضان 13 من الساعات 29 دقيقة