مصرع شاب فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث تصادم دراجتين ناريتين "موتوسيكل"، إثر قيام الشاب بالتسابق على طريق الأهوان الفيوم الزراعي بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق الأهوان الفيوم الزراعي، بنطاق المركز، ووجود جثة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص، تبين أنه أثناء استقلال شابين، دراجتين بخاريتين، وقيامهما بالتسابق على الطريق اصطدما ببعضهما، ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ومصرع أحدهما ويدعى "عبدالله .م. ع .ذ " 20 سنة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ، وأمرت النيابة بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر أسرته.