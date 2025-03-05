مسئول روسي: انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية لن يؤثر علينا

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قال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا باتير بيرديكليتشيف، إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، لن يكون له أي تأثير على روسيا.



وقال بيرديكليتشيف - لوكالة أنباء /تاس/ الروسية - "هذا الخروج ليس له تأثير مباشر على الاتحاد الروسي وعلى عمل مكتبنا، لأننا لا نملك برامج تمولها الولايات المتحدة".



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 يناير، على أمر تنفيذي بشأن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلا إن البلاد ساهمت بشكل غير متناسب في المنظمة مقارنة بالدول الأخرى.