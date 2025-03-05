اليوم السابع
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مسؤولة أممية تحذر من التهديدات النووية الخطيرة على العالم

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:58 م
مسؤولة أممية تحذر من التهديدات النووية الخطيرة على العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
كتبت: هند المغربي

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قالت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إن التوترات الجيوسياسية المتطورة بشكل كبير في خضم الخطاب والتهديدات النووية الخطيرة هي بمثابة دعوة صارخة للاستيقاظ للدول كي تتخذ إجراءات لدعم معاهدة حظر الأسلحة الذرية الملزمة قانونا.

وذكرت المسؤولة الأممية في تقريرها نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال افتتاح الاجتماع الثالث للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتي 7 مارس الجاري

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها من أن الأوضاع الحالية التي لا يمكن التنبؤ بها قد تؤدي إلى تفاقم خوف الناس وزيادة الاعتقاد "بالرواية الخاطئة" بأن الأسلحة النووية هي "أفضل الأدوات التي توفر الأمن".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن ميثاق المستقبل التاريخي التي تم تبنيه العام الماضي ركز على عالم خالٍ من الأسلحة النووية مضيفة إن العضوية المتزايدة في معاهدة حظر الأسلحة النووية تمنح أيضا المزيد من الأمل. فحتى الآن، صدقت 73 دولة على المعاهدة أو انضمت إليها، فيما وقعت عليها 94 دولة.

 







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الأمم المتحدة

الأسلحة النووية

امين عام الأمم المتحدة

حظر الاسلحة



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