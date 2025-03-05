"محمود".. عامل بمحل فول وفلافل وموهبة جديدة فى الإنشاد الدينى.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

موهبة جديدة في الابتهالات الدينية تظهر في دمياط، تعلم من خلال برامج الإذاعة واكتشف موهبته زبائن المحل، "محمود" عامل دمياطي يسعي لتحقيق حلمه بالانضمام للإذاعة المصرية.

والتقي تليفزيون "اليوم السابع" بموهبة دمياط في الإنشاد الديني محمود أبو النور صاحب الـ 34 عاما، عامل بمحل فول وفلافل بمحافظة دمياط، والذي بدأ حديثه قائلا: "تعلمت الإنشاد من برامج الإذاعة، كنت دوما استمع اليها وأحاول التعلم، الإنشاد غذاء الروح وتعلقت به منذ كنت صغيرا".

وتابع: "تأثرت بشخصية الشيخ نصر الدين طوبار في الانشاد، كذلك صوت الشيخ النقشبندي، حاولت أن أتعلم منهم قدر الإمكان لأصبح مثلهم يوما ما".

وأضاف: "اكتشف موهبتي أحد عملاء المحل هو من أرشدني لتطوير موهبتي، والآن زبائن المحل تأتى خصيصا للاستماع لإنشادى".

وتابع: "الإذاعة المصرية حلم وطموح لدى أسعي إليه الآن وبدأت البحث عن مكان لتلقي الدروس الخاصة بالإنشاد وأردت بذلك تطوير مهاراتي، وسيكون بائع الفول قارئ ومبتهل يوما ما".

وأشار:"نمتلك الكثير من المواهب المختلفة، لكن بالنسبة لى الإنشاد الديني أمر مختلف، لا أشعر بعناء يومى أثناء العمل طالما أنشد وهذا بسبب تعلقي الكبير بالإنشاد".

وأختتم حديثه: "السعي إلى الإذاعة المصرية هدفي الذي لا أمل منه أبدا، كل ما أريده أن أكون جاهزا عندما تأتي لي الفرصة، لذلك بدأت التعلم وتنمية المهارات الخاصة بي، رسالتى للجميع عليكم الإيمان بأنفسكم والنظر إلى ما تريدون بعين الحقيقة ستحصلون عليه يوما ما".



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