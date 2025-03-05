اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية تمريض بالمحافظة

الأربعاء، 05 مارس 2025 04:21 م
محافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية تمريض بالمحافظة جامعة الوادي الجديد -أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لجهود القيادة السياسية الداعمة لتنمية المحافظة وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبناءها، مُشيرًا إلى أنه بانضمام كلية التمريض تشمل جامعة الوادي الجديد 10 كليات هي (الطب البشري - الصيدلة - الطب البيطري - العلوم - الزراعة - التربية - الآداب - التربية الرياضية - الهندسة)، وهو ما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويسهم في تقليل الاغتراب.







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