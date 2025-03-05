محافظ المنيا يوجه بتحويل المركز الطبى الشرقى لعيادات تخصصية لمرضى التأمين

المنيا - حسن عبد الغفار

في إطار استجابته لشكاوى المواطنين، تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، المركز الطبي الشرقي، ومركز تدريب طب الأسرة بحي جنوب مدينة المنيا وذلك لبحث سبل استغلاله في دعم خدمات التأمين الصحي وحل مشكلة تكدس المرضى بمستشفى المبرة.

جاءت الجولة عقب زيارة تفتيشية مفاجئة لمستشفى المبرة بمدينة المنيا، حيث اطمأن المحافظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ومدى انتظام العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي.

ووجّه المحافظ بضرورة البدء في أعمال توسعة داخل المستشفى أو توفير مقر بديل، مع تحسين أماكن الانتظار لضمان راحة المرضى. كما كلف بتطوير مبنى المركز الطبى الشرقى ومركز تدريب طب الأسرة ورفع كفاءته لتحقيق أقصى استفادة منه.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، أن المبنى يضم 25 غرفة يمكن استغلالها بعد تطويرها لتخفيف الضغط على مقرات هيئة التأمين الصحي.

كما شملت جولة المحافظ تفقد المركز الطبي الغربي بالمنيا، حيث حرص على الاستماع لشكاوى المرضى ووجّه بسرعة تلبيتها، مشددًا على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المرضى وانضباط الأطقم الطبية والتمريض.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.



































































